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Арестован водитель, который несколько раз проехался по пешеходу в Ангарске

, 14:40 Видео 15

Правонарушитель задержан на 15 суток. После получения данных о состоянии потерпевшей в отношении него возбудят уголовное дело.

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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru

В городе Ангарске Иркутской области правоохранительными органами задержан водитель, ранее скрывшийся с места ДТП. Злоумышленник несколько раз проехался по пешеходу и бросил пострадавшую без медицинской помощи.

Жуткая авария произошла ранним утром 21 октября во дворе жилого массива. Мужчина сбил женщину, двигавшуюся по обочине проезжей части. После этого нарушитель несколько раз переехал потерпевшую и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции по видеокамерам считали номера транспортного средства и установили личность его владельца. Машина марки Suzuki была найдена брошенной. Злоумышленника задержали по горячим следам и арестовали на 15 суток. После получения информации о степени тяжести нанесенных пострадавшей женщине травм, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ангарске водитель несколько раз проехался по пешеходу и скрылся с места ДТП.

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