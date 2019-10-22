Видео: в Осло неизвестный угнал «скорую» и врезался в толпу

В норвежском Осло неизвестный был задержан полицией после того, как угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек.

По предварительной информации, мужчина угнал машину скорой помощи и допустил наезд на женщину с коляской и двумя детьми. Также под колеса угнанного автомобиля попала пожилая супружеская пара, пишет Nettavisen. Сейчас злоумышленник обезврежен и задержан правоохранителями.

«Мы установили контроль над машиной скорой помощи, которую угнал вооруженный человек. Мы открыли огонь, чтобы остановить преступника», — заявили в Twitter сотрудники полиции.

В операции по задержанию неизвестного угонщика были задействованы силы авиации. Мужчина оказывал сопротивление и отстреливался от полицейских.

Точное количество пострадавших в инциденте не установлено. В настоящий момент, по данным NRK, сотрудники полиции разыскивают женщину — возможного сообщника задержанного угонщика.

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