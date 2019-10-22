Лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи

Пожары в Калифорнии подбираются все ближе к особнякам голливудских звезд стоимостью миллионы долларов. Как сообщает Mirror, есть основания переживать за свою собственность в районе Лос-Анджелеса Бену Аффлеку, Коби Брайнту, Мэтту Деймону, Софии Ричи и другим знаменитостям.

Twitter

Ричи поделилась в своем Instagram снимками, на которых видно поднимающиеся в небо столбы дыма.

Instagram @sofiarichie

По данным издания из зоны пожаров были эвакуированы жители 200 домов. Пока известно только об одном пострадавшем. Кроме того, в больницу с тепловым ударом доставлен один пожарный. Помимо спасателей на земле, с пламенем борются несколько пожарных вертолетов. Весь регион окутан клубами дыма, а пепел оседает на шоссе вдоль побережья Тихого океана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годом ранее жертвами природных пожаров в Калифорнии стали несколько десятков человек, свои дома потеряли музыкант Нил Янг и актер Джерард Батлер, эвакуироваться пришлось Леди Гаге и кинорежиссеру Гильермо дель Торо, а Ким Кардашьян наняла тогда частную пожарную охрану.