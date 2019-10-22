  1. Пятый канал
  4. Лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи

Лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи

, 17:16 Фото 23

Под угрозой особняки голливудских звезд стоимостью миллионы долларов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Terry Pierson, Instagram

Пожары в Калифорнии подбираются все ближе к особнякам голливудских звезд стоимостью миллионы долларов. Как сообщает Mirror, есть основания переживать за свою собственность в районе Лос-Анджелеса Бену Аффлеку, Коби Брайнту, Мэтту Деймону, Софии Ричи и другим знаменитостям.

Twitter

Ричи поделилась в своем Instagram снимками, на которых видно поднимающиеся в небо столбы дыма.

Instagram @sofiarichie

По данным издания из зоны пожаров были эвакуированы жители 200 домов. Пока известно только об одном пострадавшем. Кроме того, в больницу с тепловым ударом доставлен один пожарный. Помимо спасателей на земле, с пламенем борются несколько пожарных вертолетов. Весь регион окутан клубами дыма, а пепел оседает на шоссе вдоль побережья Тихого океана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годом ранее жертвами природных пожаров в Калифорнии стали несколько десятков человек, свои дома потеряли музыкант Нил Янг и актер Джерард Батлер, эвакуироваться пришлось Леди Гаге и кинорежиссеру Гильермо дель Торо, а Ким Кардашьян наняла тогда частную пожарную охрану.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

17:49
«Мой король»: Феофилактова показала своего богатого возлюбленного
17:40
Терпящий бедствие траулер в Баренцевом море взят на буксир
17:31
«Все средства хороши»: бездетная финалистка «Голоса» задумалась об ЭКО
17:24
Минаков снят с боя с Айялой из-за проблем с американской визой — интервью
17:16
Лесные пожары подбираются к домам Бена Аффлека Мэтта Дэймона и Софии Ричи
17:09
Сотрудник автосервиса на люксовом Porsсhe сбил девушку в Петербурге

Сейчас читают

Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев