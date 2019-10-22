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Налоговая заблокировала банковские счета «Ленфильма»

, 16:50 37

Сотрудники ФНС хотят получить от старейшей кинокомпании России более семи миллионов рублей.

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ потребовала заблокировать четыре банковских счета АО «Киностудия „Ленфильм“». Соответствующие сведения опубликованы в базе данных ведомства.

В обнародованных материалах содержатся номера счетов и банковские идентификационные коды кредитных организаций (БИК). Из них становится ясно, что ФНС заблокировала два счета «Ленфильма» в ВТБ и еще два — в Райффайзенбанке.

ВТБ уже выполнил предписание налоговиков, пишет ТАСС. В банке сообщили, что обязаны блокировать счета по запросу органов власти. В самом «Ленфильме» комментариев пока не дают.

Судя по данным в базе СПАРК, ФНС хочет получить от «Ленфильма» более семи миллионов рублей налогов и других сборов. В прошлом году студия выплатила в пользу государства 31,4 миллиона рублей.

«Ленфильм» — старейшая кинокомпания России. Свою историю она ведет с 1914 года. Сохранившееся по сей день название расположенная в Санкт-Петербурге студия получила в 1930-х годах.

5-tv.ru недавно писал о «Ленфильме» в связи с пожаром в одном из павильонов. Возгорание произошло 9 октября. Обгорели ворота павильона.

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