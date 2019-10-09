  1. Пятый канал
  4. В «Ленфильме» во время съемок обгорели ворота павильона

В «Ленфильме» во время съемок обгорели ворота павильона

, 11:48 11

Сотрудники киностудии не пострадали.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В Санкт-Петербурге на Каменоостровском проспекте произошло возгорание в одном из павильонов киностудии «Ленфильм» в среду, 9 октября.

«Каменностровский проспект, 10. Киностудия „Ленфильм“. Обгорели ворота в одном из павильонов», — сообщили в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, во время съемочного процесса из-за несоблюдения техники безопасности от тепловой пушки обгорели ворота одного из помещений студии. В «Ленфильме» факт пожара подтвердили и сообщили, что серьезного материального ущерба возгорание не нанесло.

В настоящий момент пожар в «Ленфильме» полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация сотрудников не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru писал, что в центре Санкт-Петербурге взорвалась и загорелась газовая труба.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

11:56
Кафе на набережной Краснодара полыхает на площади в 140 квадратов
11:54
Военный эксперт из Польши высоко оценил оснащение российского спецназа
11:48
В «Ленфильме» во время съемок обгорели ворота павильона
11:44
ОБСЕ прибыла в Петровское для наблюдения за разведением сил
11:40
Уставшая от разъездов Ирина Пегова поблагодарила фанатов за «магию» поддержки
11:26
ВСУ открыли огонь в районе Петровского, где планируется отвод сил

Сейчас читают

Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев