В «Ленфильме» во время съемок обгорели ворота павильона

В Санкт-Петербурге на Каменоостровском проспекте произошло возгорание в одном из павильонов киностудии «Ленфильм» в среду, 9 октября.

«Каменностровский проспект, 10. Киностудия „Ленфильм“. Обгорели ворота в одном из павильонов», — сообщили в ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, во время съемочного процесса из-за несоблюдения техники безопасности от тепловой пушки обгорели ворота одного из помещений студии. В «Ленфильме» факт пожара подтвердили и сообщили, что серьезного материального ущерба возгорание не нанесло.

В настоящий момент пожар в «Ленфильме» полностью потушен. В результате инцидента никто не пострадал, эвакуация сотрудников не потребовалась.

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