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  4. Анна Снаткина похудела на десять килограмм из-за слов Сергея Безрукова

Анна Снаткина похудела на десять килограмм из-за слов Сергея Безрукова

, 16:27 586

Актеры познакомились на съемочной площадке сериала «Участок». Именно там опытный артист посоветовал еще юной коллеге сбросить лишний вес.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Анна Снаткина познакомилась с популярным актером Сергеем Безруковым на съемках известного российского сериала «Участок». Актриса была еще совсем юной, поэтому на площадке более опытный артист старался помогать коллеге. В какой-то момент киноактер заявил молодой протеже — ей нужно похудеть. От природы стройная красавица пришла в замешательство от подобного совета, пишет 7days.ru.

«Сережа однажды внимательно посмотрел на меня и сказал: „А тебе бы надо сбросить несколько килограммов“. Это было сказано наедине, мягко, и я не обиделась, но сильно удивилась», — поделилась воспоминаниями знаменитость.

Начинающая актриса Анна Снаткина еще не знала, что телевизионный экран прибавляет человеку от трех до пяти килограмм к реальному весу. Юная артистка отнеслась к словам маститого коллеги по цеху поверхностно и пренебрегла советом старшего. Однако спустя некоторое время звезда горько пожалела об этом.

«Когда потом посмотрела „Участок“, то убедилась, что в тот момент реально была таким милым пухляшом со щечками. В общем, после премьеры „Участка“ я похудела на десять килограммов», — поведала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Снаткина и Ирина Пегова пришли в гости к Ивану Урганту.

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