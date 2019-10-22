Анна Снаткина похудела на десять килограмм из-за слов Сергея Безрукова

Анна Снаткина познакомилась с популярным актером Сергеем Безруковым на съемках известного российского сериала «Участок». Актриса была еще совсем юной, поэтому на площадке более опытный артист старался помогать коллеге. В какой-то момент киноактер заявил молодой протеже — ей нужно похудеть. От природы стройная красавица пришла в замешательство от подобного совета, пишет 7days.ru.

« Сережа однажды внимательно посмотрел на меня и сказал: „А тебе бы надо сбросить несколько килограммов“. Это было сказано наедине, мягко, и я не обиделась, но сильно удивилась », — поделилась воспоминаниями знаменитость.

Начинающая актриса Анна Снаткина еще не знала, что телевизионный экран прибавляет человеку от трех до пяти килограмм к реальному весу. Юная артистка отнеслась к словам маститого коллеги по цеху поверхностно и пренебрегла советом старшего. Однако спустя некоторое время звезда горько пожалела об этом.

« Когда потом посмотрела „Участок“, то убедилась, что в тот момент реально была таким милым пухляшом со щечками. В общем, после премьеры „Участка“ я похудела на десять килограммов », — поведала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Снаткина и Ирина Пегова пришли в гости к Ивану Урганту.