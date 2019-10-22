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  4. Директор автосервиса в Петербурге сбил на Porsсhe девушку и протащил ее по дороге

Директор автосервиса в Петербурге сбил на Porsсhe девушку и протащил ее по дороге

, 20:57 Эфирная новость 171

Виновник аварии до сих пор не задержан, хотя злостное правонарушение зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Фото, видео: YAY\TASS, 5-tv.ru

В похожей истории, как произошла в Ангарске, разбираются в Петербурге. Только там виновник аварии до сих пор не задержан. Хотя все события зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как дорогой внедорожник сбивает проходящую мимо девушку. И протаскивает ее по дороге. От смертельных травм пешехода уберегло лишь то, что автомобиль только начал движение и ехал медленно. Но девушка все равно проведет в больнице несколько недель.

«Я до сих пор это вижу это… Так страшно, как будто меня через мясорубку пропустили», — вспоминает пострадавшая.

А по другому это не назовешь, 24-летняя Альбина Алехина рано утром шла на работу привычным маршрутом — через автосервис на территории завода.

На кадрах видно, как сотрудник сервиса заводит клиентский автомобиль. Окна запотели настолько, что ни чего не видно, тем не менее внедорожник начинает движение. Девушку втягивает под капот. Водитель продолжает давить на газ.

Девушка под капотом в сознании и кричит от боли. Водитель выскакивает, заглядывает под капот и убегает. На помощь бросаются совершено посторонние люди. Уже через несколько секунд под капот дорогой иномарки загоняют манипуляторы погрузчика и вздергивают вверх не церемонясь. Кто-то подкладывает палеты, кто-то подкатывает домкрат. Водителя в кадре не видно.

К приезду скорой Альбина потеряла сознание. Родителям девушки пришлось искать виновника самим.

А чем занимается водитель, и кто он вообще — выяснял Артур Ломидзе.

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