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Матвиенко обратила внимание на бездушие медиков

, 21:33 Эфирная новость 43

О подготовке кадров говорили на профильном Совете верхней палаты парламента.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар, 5-tv.ru

В медицинских вузах планируют увеличить число бюджетных мест — до 35 тысяч. Минздрав сейчас работает над этим.

О подготовке кадров говорили на профильном Совете верхней палаты парламента. Спикер СовФеда Валентина Матвиенко заметила, что будущих врачей надо лучше воспитывать. Пациенты слишком часто жалуются на бездушие медиков.

«Другой раз придет пожилой человек. Ну вот, слово доброе, соучастие, он уйдет домой счастливым и выздоровеет. А такое формальное, подчас неуважительное отношение, грубое иногда — это недопустимо для этой профессии. Вся система обучения в высшей школе должна быть пронизана с первого дня вопросом воспитания», — подчеркнула председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Выпускникам региональных медвузов, по мнению спикера СовФеда, необходимо на местах создавать все условия для роста. Чтобы они не стремились уехать в мегаполисы.

К слову, за последние несколько лет Минздраву удалось на 18 процентов в целом по стране увеличить численность врачей общей практики. Но по-прежнему — острый дефицит медиков узкой специализации и медработников среднего звена: фельдшеров, медсестер, акушеров.

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