Тепло выше нормы: какая погода ждет москвичей в конце сентября и начале октября

Стоит ли автомобилистам задуматься о смене резины?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Синоптик Симонов: в конце сентября в Москве ожидается сухая и теплая погода
В конце сентября и начале октября в Москве ожидается сухая и теплая погода с температурой выше климатической нормы. Об этом заявил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».
По словам синоптика, в ближайшие дни в столице установится более стабильная погода. После возможной переменной облачности и небольших дождей воздух в выходные прогреется до 18 градусов, а в Московской области — до 19 градусов.
«Прогноз очень благоприятный. Если сегодня еще пока перемена облачности, небольшой дождь <…> то в выходные уже погода будет посуше, завтра без осадков. Воздух будет прогреваться до 18 градусов», — сообщил Симонов.
Он уточнил, что в воскресенье 27 сентября возможны кратковременные дожди в отдельных районах области, а на следующей неделе температура может подняться до 19 градусов.
По прогнозу Гидрометцентра, период с конца сентября до 4 октября будет преимущественно сухим и малооблачным. Такая погода связана с влиянием области высокого давления — азорского антициклона.
«До 19 градусов, малооблачно, без осадков, относительно небольшой ветер. Это будет на три градуса выше нормы. Если не бабье лето, то золотая осень вполне можно назвать», — отметил специалист.
Также Симонов рассказал о влиянии климатического явления Эль-Ниньо на погоду в России. По его словам, оно в первую очередь отражается на тропических и субтропических регионах, однако может оказывать косвенное влияние и на российский климат. Наиболее заметным оно может быть для Дальнего Востока.
Кроме того, синоптик напомнил автомобилистам о сроках замены шин. По его словам, переходить на зимнюю резину рекомендуется, когда температура приближается к пяти градусам и ниже, поскольку при таких условиях свойства летних шин становятся менее надежными.
В восточных регионах России уже наступили подходящие условия для замены резины: там ночные температуры опускаются до нуля и ниже. В европейской части страны, включая Москву, пока сохраняются положительные ночные температуры, поэтому массовая замена шин еще не требуется.
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