Не только борщ: чем свекла полезна для сердца и сосудов

Врач Самойлова: свекла способна снижать давление

Для многих свекла остается лишь ингредиентом борща, винегрета или селедки под шубой. Однако специалисты по питанию и медицине рассматривают этот корнеплод как продукт с выраженным влиянием на работу сосудов. Его действие связано не с народными рецептами, а с конкретными биохимическими процессами в организме.

Секрет свеклы — в природных нитратах, которые запускают выработку оксида азота. Именно это вещество помогает сосудам расслабляться, благодаря чему снижается сопротивление кровотоку и может уменьшаться артериальное давление. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала эндокринолог Анастасия Самойлова.

Природные нитраты против высокого давления

В составе свеклы содержатся органические соли азотной кислоты — нитраты, которые растение получает из почвы. Они не имеют отношения к нитритам натрия, которые используются в пищевой промышленности как консервант.

После употребления свеклы нитраты проходят сложный путь превращения в организме и в итоге становятся источником оксида азота. Это вещество считается одним из главных природных регуляторов тонуса сосудов.

Долгое время оксид азота воспринимали только как химическое соединение, однако в 1998 году ученые получили Нобелевскую премию за открытие его роли в работе организма. Оказалось, что молекула помогает гладкой мускулатуре сосудов расслабляться. В результате просвет артерий увеличивается, кровоток становится свободнее, а давление может снижаться.

Как свекла действует внутри организма

После попадания в организм нитраты из свеклы взаимодействуют с бактериями, которые находятся в полости рта. Они преобразуют их в нитриты, а затем в желудке эти соединения превращаются в оксид азота.

Если после употребления свекольного сока использовать сильный антисептик для полости рта, эффект может снизиться, поскольку он уничтожает часть бактерий, участвующих в этом процессе.

Оксид азота попадает в кровь и воздействует на клетки сосудистых стенок. В результате запускается цепочка реакций, которая приводит к расслаблению мышц сосудов и их расширению.

Похожий механизм используется и в работе некоторых лекарственных препаратов. Например, средство силденафил действует на один из этапов этого процесса, помогая сохранять больше оксида азота в организме.

Исследования подтвердили эффект

Эффективность свекольного сока изучалась в рамках клинических исследований с участием людей с повышенным давлением. В некоторых работах, опубликованных в научном журнале Hypertension, участники, которые ежедневно употребляли около 250 миллилитров свекольного сока, показали снижение систолического давления в среднем на семь-десять миллиметров ртутного столба.

При этом первые изменения могли проявляться уже спустя час после употребления напитка, а эффект сохранялся около суток.

Однако специалисты отмечают, что свекла не является заменой назначенным врачом препаратам и не должна использоваться как единственный способ контроля гипертонии.

Польза не только в нитратах

Свекла содержит и другие полезные вещества. Один из главных компонентов — беталаины, пигменты, которые придают овощу насыщенный цвет. Основной представитель этой группы — бетанин, обладающий антиоксидантными свойствами.

Эти соединения помогают снижать уровень воспалительных процессов в организме и поддерживать здоровье сосудов. Таким образом, свекла может влиять на давление сразу несколькими способами: расширять сосуды и одновременно защищать их от повреждений.

Кроме того, в корнеплоде много калия. Этот минерал помогает организму регулировать баланс жидкости и выводить избыток натрия, который часто связан с задержкой воды и повышением давления. В 100 граммах свеклы содержится около 320 миллиграммов калия.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на пользу, свекла подходит не всем. В ее составе есть оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые могут представлять проблему для людей с оксалатным типом мочекаменной болезни.

При наличии такой особенности перед изменением рациона лучше проконсультироваться с врачом. В некоторых случаях сырой сок рекомендуют заменить запеченной свеклой, поскольку после термической обработки часть соединений уменьшается, а полезная клетчатка сохраняется.

Также многих беспокоит содержание сахара в свекле. Несмотря на сладкий вкус, благодаря клетчатке ее гликемическая нагрузка остается относительно невысокой. Для большинства людей порция свеклы в составе обычного блюда не приводит к резкому скачку уровня глюкозы.

Сок или цельный овощ: что выбрать

Наиболее выраженный эффект за счет нитратов дает свежий свекольный сок. Однако цельная свекла обладает другим преимуществом — большим количеством клетчатки, которая поддерживает микрофлору кишечника.

Полезные бактерии кишечника участвуют в обменных процессах и связаны с состоянием сердечно-сосудистой системы. Поэтому запеченная или отварная свекла остается важной частью сбалансированного питания.

При этом магазинные восстановленные соки не всегда дают такой же эффект, поскольку обработка и хранение могут снижать содержание активных компонентов. Оптимальным вариантом считается свежеприготовленный сок.

Для поддержания здоровья сосудов достаточно добавить в рацион одну среднюю запеченную свеклу или небольшую порцию свежего сока. Увеличивать количество в надежде получить более быстрый результат не стоит: организм способен перерабатывать лишь определенный объем нитратов.

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