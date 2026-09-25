«Не всегда понимаем друг друга»: Михайлов отреагировал на новости о разводе

Стас Михайлов прокомментировал новости о разводе

Народный артист России Стас Михайлов рассказал о доверии и разногласиях в отношениях с женой Инной на фоне слухов об их расставании. Как написали в Газета.ру, певец высказался в интервью Эмину Агаларову.

Артист признался, что за годы брака для него главным в отношениях стало взаимное доверие.

«Когда мы встретились, мы сказали друг другу: „Ты должна быть другом мне, близким человеком, которому я покажу спину свою“. Вот важнее этого ничего для меня нет. Вот именно такое ощущение я должен пронести до конца своих дней. Друг, который не предаст. Вот это от женщины мне важно. С годами я понимаю, что вот это ключевое. Страсть — это не переходит в ключевую фазу», — рассказал артист.

При этом Михайлов не стал создавать образ идеальной семьи. Он признал, что у супругов бывают споры и разногласия. Правда, по словам певца, чаще всего речь идет о мелочах и бытовых ситуациях, которые не перерастают в серьезные конфликты.

«У нее горячий характер, у меня горячий характер. Мы не всегда понимаем друг друга в каких-то простых вещах. Но в глобальных вещах я понимаю, что она рядом и ценит», — отметил Михайлов.

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов, в свою очередь, назвал Инну одной из главных причин семейной гармонии. Он отметил ее мудрость и способность понимать характер мужа. По словам певца, Михайлов — человек непростой, требовательный к себе и много работающий, поэтому умение переключаться между карьерой и семейной жизнью также имеет значение.

На момент записи интервью о возможном разрыве супругов речь не шла. Позднее ситуация изменилась. Инна Михайлова заявила о прекращении отношений с певцом, а его окружение подтвердило сообщения о расставании.

Сам Стас Михайлов пока публично не комментировал ситуацию. Инна также не сообщала о дальнейших шагах, а информации о подаче заявления на развод в суде пока нет.

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