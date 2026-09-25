СК возбудил уголовные дела после атак ВСУ на Запорожскую и Воронежскую области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

В результате одного из ударов были убиты трое волонтеров из Омска.

Возбуждены уголовные дела после атак на Запорожье и Воронеж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) возбудил уголовные дела после атак киевских боевиков на Запорожскую и Воронежскую области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гражданскому автомобилю в районе села Новобогдановка в Запорожской области. В результате погибли трое волонтеров из Омской области. Они доставляли в регион гуманитарную помощь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Умышленное уничтожение имущества».

Кроме того, как установило следствие, в ночь на 25 сентября киевские боевики с помощью беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру Воронежской области. Пострадали, в том числе частные дома. В результате ранения разной степени тяжести получили 13 мирных жителей. Среди них — ребенок. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело, но ужен по статье 205 УК — «Террористический акт». Расследование по этим двух эпизодам продолжается.

Прежде СК РФ также возбудил уголовное дело после того, как ВСУ атаковали автомобиль с членом участковой избирательной комиссии в Брянской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.91
0.51 96.89
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
Что означает уход послов России из Британии и Франции: в Кремле объяснили паузу
16:38
Умер легенда российского джаза Алексей Козлов
16:34
«Предатели и лентяи»: олимпийская чемпионка Хоркина о главных соперниках в жизни
16:31
«Это черный юмор»: Захарова о назначении Ревы замминистром обороны Украины
16:27
Собянин рассказал о строительстве четырехполосной дороги в Зеленограде
16:20
Российского фигуриста Александра Гнедина объявили в розыск

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Ультиматум поставила»: супруга Джигурды запретила ему встречаться с Волочковой
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен