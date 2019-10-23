Раненый в Петербурге полицейский находится в реанимации

Врачи Александровской больницы Петербурга в эти минуты борются за жизнь сотрудника полиции. У мужчины серьезное огнестрельное ранение. Участкового по Невскому району вызвала женщина, которую, по ее словам, избивал сын. Прибывшего на вызов лейтенанта полиции, неадекватный молодой человек встретил с оружием в руках.

Стрелка задержали, что называется, по горячим следам. Для этого был вызван дополнительный наряд полиции. Вот кадры, сделанные буквально через несколько минут после происшествия — подозреваемого в наручниках ведут к машине и увозят в отдел. В это время врачи Александровской больнице боролись за жизнь полицейского.

Кадры задержания и подробности ночной криминальной истории — у Романа Иконникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наркоман зарезал двух человек и ранил еще четверых в столичном хостеле.