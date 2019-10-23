  1. Пятый канал
  4. Раненый в Петербурге полицейский находится в реанимации

Раненый в Петербурге полицейский находится в реанимации

, 7:51 Эфирная новость 83

В лейтенанта полиции, прибывшего на вызов, по предварительной информации, выстрелил неадекватный молодой человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Врачи Александровской больницы Петербурга в эти минуты борются за жизнь сотрудника полиции. У мужчины серьезное огнестрельное ранение. Участкового по Невскому району вызвала женщина, которую, по ее словам, избивал сын. Прибывшего на вызов лейтенанта полиции, неадекватный молодой человек встретил с оружием в руках.

Стрелка задержали, что называется, по горячим следам. Для этого был вызван дополнительный наряд полиции. Вот кадры, сделанные буквально через несколько минут после происшествия — подозреваемого в наручниках ведут к машине и увозят в отдел. В это время врачи Александровской больнице боролись за жизнь полицейского.

Кадры задержания и подробности ночной криминальной истории — у Романа Иконникова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наркоман зарезал двух человек и ранил еще четверых в столичном хостеле.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.63
-0.13 70.92
-0.25
Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!

Последние новости

8:56
США выделили «Белым каскам» 4,5 миллиона долларов
8:48
«Две интересные девчонки!»: Пегова выложила архивное фото с Наталией Курдюбовой
8:40
Названы продукты, с которыми не стоит пить чай — видео
8:32
«Увидеть ее и умереть»: Судзиловская в «сварочном костюме» восхитила фанатов — фото
8:24
Военная полиция России начала патрулирование в районе сирийского Манбиджа
8:16
Экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, как прогнать коварных демонов секса

Сейчас читают

Гороскоп на 23 октября: Весы, вышвырните из жизни все, что не приносит счастье!
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина родила долгожданного ребенка
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев