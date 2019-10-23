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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

, 10:04 Видео 41

Ежемесячно злоумышленники совершают свыше тысячи попыток хищения средств со счетов физических лиц.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko, Martin Moxter, Michael Weber, Nikolay Gyngazov

Руководитель компании Group-IB Илья Сачков на полях форума «Открытые инновации» рассказал в интервью РИА Новости, что кибермошенники начали внедрять новую схему кражи средств с банковских счетов физических лиц.

По его словам, злоумышленники используют установленный на смартфоны софт для удаленного доступа. Ежемесячно системами безопасности фиксируется более тысячи попыток незаконного вывода средств со счетов. Потери крупных финансовых организаций от подобного вида мошенничества могут доходить до шести — десяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые факты в расследовании утечки данных клиентов Сбербанка. Сотрудник организации, совершивший преступление, в конце сентября продал одной из преступных групп в «теневом интернете» пять тысяч данных учетных записей кредитных карт клиентов.

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