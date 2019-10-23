Дочь Джигана ждет каникул с синяками под глазами

Супруга репера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова опубликовала в Instagram трогательное фото младшей дочки Майи. На снимке двухлетняя красавица позирует, сидя в продуктовой тележке в голубом пальтишке с меховым воротничком. На фотографии малышка выглядит немного грустной и уставшей. В публикации мама девочки утверждает, что синяки под глазами из-за недостатка отдыха появились даже у младшенькой.

«До каникул три дня, синяки под глазами у всей семьи достигли максимума. А вы ждете каникулы так же как мы?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @samoylovaoxana

Поклонники звездного семейства не обратили внимания на синячки под глазами маленькой Майи, а только отметили — ребенок Джигана очень симпатичный, милый и нежный. Малышка с огромными голубыми глазами буквально свела фанатов с ума — фото с юной красавицей прокомментировали около двух тысяч восторженных пользователей.

«Какая же она лапуля!»

«Милашка!»

«Ну, что за сладенькая булочка!»

«Красотка!» — написали фолловеры.

Джиган и Оксана Самойлова живут в браке семь лет и воспитывают трех лапочек-дочек: Ариелу, Лею и младшенькую Майю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Джигана показала боксерский удар и бросок через бедро на родственниках.