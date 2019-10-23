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  4. В Москве задержан правозащитник, подозреваемый в покушении на мошенничество

В Москве задержан правозащитник, подозреваемый в покушении на мошенничество

, 10:19 20

Андрей Маяков пообещал помочь приговоренному к длительному сроку в пересмотре дела за 2,5 миллиона рублей. Однако полномочий для этого никаких не имел.

Фото: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV

В Москве задержан заместитель председателя общественной правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Маяков, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По предварительным данным, мужчина планировал получить от лица, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, 2,5 миллиона рублей в качестве вознаграждения за пересмотр его дела. Андрей Маяков пообещал, что законность вынесенного ранее приговора проверит прокуратура. Однако действительной помощи правозащитник оказать не мог. Он не имел ни полномочий, ни возможности. Полученные средства подозреваемый намеревался похитить с помощью преступной схемы, сообщает ГСУ Следственного комитета России по городу Москве.

Правоохранители задержали зампредседателя правозащитной организации, когда он получил от приговоренного к сроку первый «транш» в размере 200 тысяч рублей.

Подозреваемый в мошенничестве был неоднократно судим за аналогичную преступную деятельность. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что арестован глава уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово».

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