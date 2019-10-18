Суд Москвы арестовал главу уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово»

Суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» Сергея Устинова.

Правоохранителя, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере, арестовали до 18 декабря. Ранее Пресненский суд столицы вынес аналогичное решение в адрес его руководителя — начальника полиции Дмитрия Смирнова.

17 октября в Москве в момент получения от гражданина Зуева 3,5 миллиона рублей были задержаны начальник полиции подполковник Дмитрий Смирнов, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска подполковник Сергей Устинов. По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ проводит обыски после задержания начальника ОМВД Москвы и его заместителя.