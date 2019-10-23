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Младенец погиб при невыясненных обстоятельствах в Зеленограде

, 11:59 14

В настоящий момент следователи устанавливают причины смерти десятимесячного мальчика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Младенец погиб при невыясненных обстоятельствах в московском Зеленограде. Трагедия произошла ночью 22 октября в квартире одного из домов.

Как стало известно 5-tv.ru, десятимесячный мальчик проживал вместе со своими родителями. Правоохранителей вызвал отец младенца. Прибывшие на место происшествия полицейские не нашли на теле ребенка видимых травм. Позднее судмедэксперты обнаружили у младенца повреждения, которые, предположительно, могли привести к его смерти.

В настоящий момент полиция проводит проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мальчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетняя девочка из России погибла в Турции. ЧП произошло в городе Кемер, где ребенок вместе с семьей находился на отдыхе.

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