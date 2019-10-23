Младенец погиб при невыясненных обстоятельствах в Зеленограде

Младенец погиб при невыясненных обстоятельствах в московском Зеленограде. Трагедия произошла ночью 22 октября в квартире одного из домов.

Как стало известно 5-tv.ru, десятимесячный мальчик проживал вместе со своими родителями. Правоохранителей вызвал отец младенца. Прибывшие на место происшествия полицейские не нашли на теле ребенка видимых травм. Позднее судмедэксперты обнаружили у младенца повреждения, которые, предположительно, могли привести к его смерти.

В настоящий момент полиция проводит проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мальчика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетняя девочка из России погибла в Турции. ЧП произошло в городе Кемер, где ребенок вместе с семьей находился на отдыхе.