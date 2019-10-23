Марина Александрова удивила фанатов фото в кожаном платье и золотых туфлях

Кинодива Марина Александрова побывала на шоу Ивана Урганта. Для съемок артистка выбрала оригинальный стильный образ: кожаное «рыжее» платье ретро-фасона, золотые туфли-лодочки и комплект украшений в виде металлических цепочек. После участия в передаче актриса опубликовала в Instagram серию снимков из «закулисья», сопроводив их искренними словами благодарности телеведущему за чувство юмора и позитивную энергетику.

«Спасибо, Ваня, за заряд хорошим настроением на весь день!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @mar_alexandrova

Поклонники 37-летней Марины Александровой отметили — их кумир выглядит потрясающе для своего возраста. Стройная модница спровоцировала всплеск восторженных комплиментов фанатов в комментариях к посту. Большинство пользователей соцсети хвалили артистку за ее тонкий изысканные вкус и отлично подобранный наряд.

«Какой шикарный образ!»

«Красотка!»

«Образ восхитителен! Платье, туфли…»

«Божественная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марину Александрову в новом образе сравнили с Майклом Джексоном.