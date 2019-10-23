В Европе больше не будет дешевых авиабилетов! Ведущие страны Евросоюза одна за другой вводят так называемый «климатический налог». Из-за этого стоимость перелета подорожает минимум на 15 процентов.

Пошлину на «парниковые газы» уже весной следующего года будут оплачивать пассажиры, вылетающие из Германии. Затем к ним присоединятся Франция и Нидерланды.

Планируется, что высокие цены на авиаперевозки будут компенсироваться снижением стоимости железнодорожных билетов. Больше всего, по словам экспертов, пострадают «лоукостеры». Некоторые из них могут обанкротиться.