Путин встретится с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

На повестке встречи будут вопросы стратегического партнерства.

Когда Путин встретится с президентом Вьетнама

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2026 года проведет в Кремле встречу с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит Москву с государственным визитом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит нашу страну с государственным визитом», — гласит телеграмма.

На повестке встречи российского и вьетнамского лидеров главной темой будет развитие стратегического партнерства. Речь пойдет о торгово-экономических и просветительских проектах, а также обеспечении безопасности и военном сотрудничестве. По итогам диалога планируется заключить пакет двусторонних договоренностей.

Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама на саммите Россия — АСЕАН. Российский лидер обсудил с представителем республики развитие стратегического сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.

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Путин встретится с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле

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