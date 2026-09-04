Путин встретится с президентом Вьетнама То Ламом в Кремле

Президент РФ Владимир Путин 9 сентября 2026 года проведет в Кремле встречу с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит Москву с государственным визитом. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, который посетит нашу страну с государственным визитом», — гласит телеграмма.

На повестке встречи российского и вьетнамского лидеров главной темой будет развитие стратегического партнерства. Речь пойдет о торгово-экономических и просветительских проектах, а также обеспечении безопасности и военном сотрудничестве. По итогам диалога планируется заключить пакет двусторонних договоренностей.

Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама на саммите Россия — АСЕАН. Российский лидер обсудил с представителем республики развитие стратегического сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.

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