Жену Владимира Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену раскритиковали в сети за оскорбление императора Японии Нарухито. Первая леди Незалежной появилась на приеме у монарха в наряде и перчатках лимонного цвета, тем самым, по мнению пользователей, проявив неуважение к императору.

Юзеры отметили, что представители делегаций иностранных государств никогда не надевают одежду желтого цвета на официальные приемы в стране Восходящего солнца, так как это выказывает неуважение к монарху или демонстрирует связи с семьей императора. Некоторые пользователи выразили предположение, что отныне «Украине теперь от Японии ничего не светит».

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Профессор Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, историк-японист Александр Мещеряков в интервью URA.RU отметил, что Елена Зеленская ни коим образом не нарушила традиции страны. По его словам, в дипломатическом отношении все в порядке.

« Это все полная глупость и домыслы. Желтое платье никак не скажется на отношениях Украины с Японией — это же не придворный церемониал. Сам император никогда не носил желтый цвет, потому что он ассоциируется прежде всего с буддистскими монахами. Ни официального, ни неофициального запрета на желтый цвет в Японии не существует », — подчеркнул Александр Мещеряков.

Звездный стилист Лина Дембикова в беседе с 5-tv.ru обратила внимание на то, что наряд Елены Зеленской ей к лицу, он сам по себе довольно скромен, а также консервативен. Но по мнению специалиста, при фигуре первой леди Украины необходимо выбирать другой фасон.

« С более тяжелым низом и маленьким верхом стоит уравновешивать все-таки фигуру и приближать ее к типу „песочные часы“. А у нее выбрана была высокая посадка талии, и мне показалось, что это еще больше сделало тяжелым низ », — считает Лина Дембикова.

Эксперт подчеркнула, что блондинке Зеленской, ко всему прочему, было нужно сделать несколько повыразительнее глаза и неким аксессуаром уравновесить перчатки, оставаясь в рамках дресс-кода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена пришла на обед с участием первых леди стран, принимающих участие в Генассаблее ООН, в жилетке на голое тело.