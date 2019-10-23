Товарооборот России и стран Африки за пять лет превысил 20 миллиардов долларов

Африка заинтересована в сотрудничестве с Россией и стремится к взаимовыгодному партнерству.

Первый российско-африканский саммит, стартовавший сегодня в Сочи, как говорят его участники, открывает горизонты для новых контактов. Форум представительный, приглашены главы государств и правительств, министры, послы всех стран континента. Владимир Путин, приветствуя делегатов, говорил о большом потенциале развития связей. Товарооборот за пять лет превысил 20 миллиардов долларов, но это не предел.

«Мне кажется, что это слишком мало. Из этих 20 миллиардов: 7,7 млрд — торговля с Египтом. Это 40 процентов. А в Африке очень много потенциальных наших парнеров, с хорошими перспективами развития, огромными потенциалом роста. Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия на рынке африканских стран. Мы экспортируем сельхозпродукции на рынки третьих стран больше чем оружия», — подчеркнул на встрече Владимир Путин.

России вполне по силам в ближайшие пять лет удвоить объем товарооборота с африканскими странами.

Они ждут, что наша страна поддержит и другие проекты, в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры. На это надеется египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси. Владимир Путин отдельно встретился с ним еще до начала форума.

Президент ЮАР во время переговоров с Владимиром Путиным говорил, что в его стране ценят дружественные связи с Москвой и рассчитывают на перспективное партнерство. Путин пригласил коллегу на празднование в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что африканские страны потратили на российское оружие 14 миллиардов долларов.