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  4. Африканские страны потратили на российское оружие 14 миллиардов долларов

Африканские страны потратили на российское оружие 14 миллиардов долларов

, 11:14 33

Об этом перед открытием экономического форума «Россия — Африка» сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Фото: ТАСС / Булдаков

На экономический форум «Россия — Африка» в Сочи должны прибыть представители 47 африканских стран. Перед началом саммита Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев рассказал, что портфель заказов государств Африки на поставку российского оружия составил 14 миллиардов долларов.

«Это достаточно значительный объем. Тем более, что последние пять лет динамика достаточно позитивная. Примерно 30-40% годового объема (ВТС России) приходится на страны африканского континента. И я думаю, что это не предел», — сообщил глава ФСВТС в эфире федерального канала.

Дмитрий Шугаев отметил, что РФ уже завершила поставки истребителей Су-30К Анголе. В настоящий момент идут переговоры о покупке Египтом российских ударных вертолетов Ка-52 для «Мистралей». По словам руководителя ФСВТС сейчас на африканском континенте присутствуют почти все виды российской военной техники, в том числе системы ПВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом.

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