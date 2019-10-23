Видео: Момент нападения пассажира с пистолетом на кондуктора в Петербурге

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с камеры наблюдения, установленной в петербургском автобусе 8-го маршрута, в салоне которого пассажир обстрелял из газового пистолета кондуктора.

Как сообщает телеканал «78», изначально 52-летний житель Купчино не хотел оплачивать проезд в общественном транспорте. В итоге заплатив за поездку и после того, как он проехал несколько остановок, мужчина выхватил газовый пистолет и навел его на сотрудника «Пассажиравтотранса».

Злоумышленник несколько раз пытался спустить курок, но ему это не удавалось. Догадавшись снять пистолет с предохранителя, пассажир пару раз распылил струю газа в лицо кондуктору. Попутно досталось и сидящей рядом пассажирке. Пострадавшим была оказана помощь приехавшей по вызову бригадой медиков.

«Купчинский стрелок» был пойман по горячим следам. Оружие у мужчины было изъято. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве участник перестрелки кланов под Ростовом.