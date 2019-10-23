Жестокость и равнодушие: мужчина позволил бойцовскому псу растерзать пекинеса

Жители Череповца активно обсуждают видео, на котором запечатлена вопиющая жестокость одного из жителей города. Мужчина позволил своей крупной собаке расправиться с псом мелкой породы.

На записи, сделанной из окна жилого дома, мужчина выгуливает стаффордширского терьера. Владелец позволил бойцовской собаке передвигаться без намордника и поводка. В какой-то момент животное накидывается на метиса шпица и пекинеса — его неподалеку выгуливала 11-летняя девочка. При этом мужчина какое-то время хладнокровно наблюдает за тем, как его пес убивает крошечное животное на глазах у ребенка, а затем принимается с размаху бить собак ногами — не то чтобы заставить своего стаффорда выплюнуть добычу, не то чтобы помочь ее добить.

Как сообщают новостные сообщества Череповца в социальных сетях, владельцы погибшей собаки уже написали заявление на хозяина терьера. По их словам, попавший на видео эпизод — не единственный в «послужном списке» агрессивного пса. Кроме того, очевидцы утверждают, что выгуливавший бойцовскую собаку мужчина был пьян. В Управлении МВД по региону начали проверку жестокого инцидента.

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