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Жестокость и равнодушие: мужчина позволил бойцовскому псу растерзать пекинеса

, 18:11 Внимание: шокирующие кадры! 114

Трагедия происходила на глазах 11-летней хозяйки маленького пса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Lawrence; YouTube / Алексей Богомолов

Жители Череповца активно обсуждают видео, на котором запечатлена вопиющая жестокость одного из жителей города. Мужчина позволил своей крупной собаке расправиться с псом мелкой породы.

На записи, сделанной из окна жилого дома, мужчина выгуливает стаффордширского терьера. Владелец позволил бойцовской собаке передвигаться без намордника и поводка. В какой-то момент животное накидывается на метиса шпица и пекинеса — его неподалеку выгуливала 11-летняя девочка. При этом мужчина какое-то время хладнокровно наблюдает за тем, как его пес убивает крошечное животное на глазах у ребенка, а затем принимается с размаху бить собак ногами — не то чтобы заставить своего стаффорда выплюнуть добычу, не то чтобы помочь ее добить.

Как сообщают новостные сообщества Череповца в социальных сетях, владельцы погибшей собаки уже написали заявление на хозяина терьера. По их словам, попавший на видео эпизод — не единственный в «послужном списке» агрессивного пса. Кроме того, очевидцы утверждают, что выгуливавший бойцовскую собаку мужчина был пьян. В Управлении МВД по региону начали проверку жестокого инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье беременная женщина с винтовкой устроила «охоту на собак».

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