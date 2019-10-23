Гоген Солнцев купил жене гроб, а она составила завещание

Известный шоумен Гоген Солнцев рассказал о состоянии своей 64-летней супруги Екатерины Терешкович. По его словам, женщина не выходит из запоев, и ее состояние внушает опасения.

Видя, что здоровье Екатерины стремительно ухудшается, Солнцев решил заранее купить гроб, пишет «Собеседник». Новость об этом стала настоящим шоком для всех поклонников шоумена.

Однако на этом приготовления к смерти своей супруги Гоген не закончил. По информации издания, он попросил жену составить завещание, согласно которому ему достанется большая часть наследства женщины. Как сообщается в документе, двухкомнатная квартира в Москве, дача в Подмосковье и счета Терешкович отойдут звездному мужу.

В свою очередь, дочь Елены получит автомобиль 1998 года выпуска. Само собой, девушку такое разделение имущества не устраивает, поэтому она намерена оспорить завещание, основываясь на том, что 64-летняя женщина подписала документ, находясь под давлением мечтающего о богатстве мужа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоген Солнцев жалеет, что «упустил» Пугачеву.