«Лучше бы женился на Алле»: Гоген Солнцев жалеет, что «упустил» Пугачеву

Шоумен Гоген Солнцев удивил подписчиков совместной фотографией с женщиной, очень похожей на Аллу Пугачеву, а точнее подписью к этому снимку. Шоумен с грустью отмечает, что лучше бы женился на 70-летней Примадонне, чем на 64-летней Екатерине Терешкович.

«Немного поразмыслив, подумал, что, лучше бы женился на Алле, уверен, семейная жизнь и благополучие сложилось бы совсем по-другому. Не было бы тех проблем, которые преследуют меня в браке с Екатериной», — написал 38-летний мужчина.

Instagram @solntcev

Впрочем, самоуверенности Солнцева можно позавидовать — он даже не уточняет, в курсе ли знаменитая певица вообще о его существовании.

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В целом, комментарии подписчиков молодого человека сводятся к одному: «клиника по тебе плачет», «Борисовна бы с тобой и рядом не прошла, клоун», «чего так мелко, всего-навсего Пугачева; бери сразу королеву английскую, и по возрасту самое то — 93 всего».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруга Солнцева подралась с персоналом санатория.