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  4. Уволенную за фото 18+ тренера по кикбоксингу вызвали на допрос

Уволенную за фото 18+ тренера по кикбоксингу вызвали на допрос

, 23:43 Фото 50

Екатерину Конопенко пригласили в качестве свидетеля по делу о порнографии.

Фото: ВКонтакте @Катя Ганеши

Тренера по кикбоксингу из Магнитогорска, уволенную за эротические снимки почти 20-летней давности, вызвали на допрос. Как сообщила сама Екатерина Конопенко, известная также как Катя Ганеши, ее пригласили дать показания по делу о порнографии.

ВКонтакте @Катя Ганеши

Как сообщила женщина на своей странице в социальной сети, утром 23 октября к ней домой пришел офицер полиции и принес ей две повестки, в которых говорилось, что в ее действиях «усматриваются признаки статьи 242 часть 3 УК РФ». Речь идет о статье, регламентирующей наказание за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов.

ВКонтакте @azSacra zaRathustra

«Майор настойчиво задавал мне вопросы, но я сказала, что все пояснения будут в присутствии адвоката», — написала Конопенко.

Однако сейчас адвокат уволенной преподавательницы находится в больнице — об этом Екатерина сообщила сотрудникам РОВД. Посещать полицейских без квалифицированного специалиста женщина опасается, поскольку боится изменения своего статуса свидетеля по делу.

ВКонтакте @azSacra zaRathustra

Скандальная история стала известна около месяца назад. Екатерину Конопенко уволили из молодежного центра, в котором она преподавала кикбоксинг, из-за пикантных фотографий, сделанных 19 лет назад.

Как сообщал ранее 5-tv.ru писал о том, что сама преподавательница полагает, что настоящей причиной увольнения стал ее длительный конфликт с руководством центра.

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