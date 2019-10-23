Уволенную за фото 18+ тренера по кикбоксингу вызвали на допрос

Тренера по кикбоксингу из Магнитогорска, уволенную за эротические снимки почти 20-летней давности, вызвали на допрос. Как сообщила сама Екатерина Конопенко, известная также как Катя Ганеши, ее пригласили дать показания по делу о порнографии.
Как сообщила женщина на своей странице в социальной сети, утром 23 октября к ней домой пришел офицер полиции и принес ей две повестки, в которых говорилось, что в ее действиях «усматриваются признаки статьи 242 часть 3 УК РФ». Речь идет о статье, регламентирующей наказание за незаконное изготовление и распространение порнографических материалов.
«Майор настойчиво задавал мне вопросы, но я сказала, что все пояснения будут в присутствии адвоката», — написала Конопенко.
Однако сейчас адвокат уволенной преподавательницы находится в больнице — об этом Екатерина сообщила сотрудникам РОВД. Посещать полицейских без квалифицированного специалиста женщина опасается, поскольку боится изменения своего статуса свидетеля по делу.
Скандальная история стала известна около месяца назад. Екатерину Конопенко уволили из молодежного центра, в котором она преподавала кикбоксинг, из-за пикантных фотографий, сделанных 19 лет назад.
Как сообщал ранее 5-tv.ru писал о том, что сама преподавательница полагает, что настоящей причиной увольнения стал ее длительный конфликт с руководством центра.