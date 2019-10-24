Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Раки, вам стоит ожидать важного прорыва. Причем речь идет не только о любовных делах, но и о дружеских. Присутствие рядом достойного человека поможет вам многое преодолеть.

Близнецы, если вы чувствуете себя неуверенно, на это есть причина. Позвольте себе выйти из зоны комфорта. Самодостаточность станет важной темой для вас в ближайшие дни. Осознание того, что вы являетесь создателем своего собственного счастья, изменит способ взаимодействия с окружающим миром. Продолжайте делать вашу жизнь приятной во многих отношениях.

Телец, отпустите гнев и обиду. Простите тех, кто сделал вам неприятные вещи, и попросите прощения у тех, кого обидели вы. Поверьте, жизнь заиграет новыми красками.

Овен, страх и беспокойство могут вас тревожить весь день. Оно и понятно, ведь вас ждут резкие изменения в жизни. Совет: возьмите себя в руки и постарайтесь принимать решения взвешенно.

Считайте счастливые моменты, а не калории, Скорпионы! Проведите время в компании тех, кого любите. Близнецы, если вы чувствуете себя неуверенно, на это есть причина. Позвольте себе выйти из зоны комфорта. Весы, сегодня лучше плыть по течению, оно принесет вас туда, куда надо.

♌ Лев

Лев, сегодня крайне важно вспомнить о себе. Хватит все время думать о других! Вы знаете, что не каждый человек заслуживает вашего внимания, но те, кто достоин должны его получить. Главное, не стать отшельником. Есть люди, которые любят вас и заботятся о вашем благополучии, и это те, с кем вы должны сейчас быть.

Космический совет: делитесь своей энергией с теми, кто имеет значение.

♍ Дева

Дева, время подумать о своем здоровье. Обязательно завтра выйдите на пробежку, сходите в спортзал или бассейн. Любая физическая активность пойдет вам на пользу. Речь не только о физическом, но и о духовном состоянии.

Космический совет: спорт, спорт, спорт.

♎ Весы

Весы, в нашей жизни бывают разные моменты. Иногда нам хочется быть на виду, а порой — спрятаться, чтобы никто не увидел. Дайте вашему организму время, необходимое для отдыха и омоложения. Помните, исцеление происходит и на эмоциональном уровне. Позвольте себе почувствовать боль, если она есть.

Космический совет: будьте сильными.

♏ Скорпион

Считайте счастливые моменты, а не калории, Скорпионы! Проведите время в компании тех, кого любите. Восстановите связь со старыми друзьями, без повода позвоните им и договоритесь о встрече. Попробуйте поэкспериментировать с гардеробом.

Космический совет: экспериментируйте с выбором одежды.

♐ Стрелец

Нет сомнений, что ваша любовь так же глубока, как океан. Но знает ли ваш избранник об этом? Не бойтесь признаться в своих чувствах, будьте открыты к новому и прекрасному. Космический совет: меньше думайте, больше делайте.

♑ Козерог

У вас нет ответов на все вопросы, и это нормально. Обратитесь к наставнику или близкому совету за поддержкой. Отличное время для романтики и любви. Позвольте себе получить то, что заслуживаете. Космический совет: любите и будьте любимыми.

♒ Водолей

Водолей, вам необходимо оставить старое позади, ведь перед вами открывается новая фаза любви и благополучия. Хватит думать о других, позаботьтесь о себе. Вы — кузнец своего счастья.

Космический совет: все будет отлично!

♊ Рыбы

Рыбы, вам необходимо сосредоточиться на главном. Попытайтесь быть максимально искренними с близкими людьми. Вас ждет момент истины. Также отличное время для путешествий или вечеринок.

Космический совет: откройтесь миру.

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