Гороскоп на 25 октября: пора на улицу, Раки!

Хорошее время, чтобы оглянуться назад и подумать о потраченном за неделю времени. Все ли было по делу? Нет ли случайно рядом с вами человека, который его бессовестно тратит, ничего не отдавая взамен? Если да — то негативную связь нужно срочно перестраивать или обрывать.

Поговорим о тяжелой судьбе урбанизированных сообществ XXI века. Сегодня даже самые затворнические настроения не должны помешать вам провести время на свежем воздухе. После работы загляните на 30 минут в ближайший парк, погуляйте, отдохните и подумайте. Это поможет вам в завтрашних свершениях.

Помните, что вы не являетесь побочным продуктом прошлого опыта, вы и есть — сама жизнь. Радость, гармония, чувства, любовь. Дайте себе время, если нужно исцелиться, и смело идите вперед.

Жизненный сдвиг, через который вы проходите на этой неделе, является скорее внутренним, чем внешним. Продолжайте самоочищение; отпустите бремя, которое накопили за эти годы.

Помните, что все, чего вы желаете, расположено по ту стороны страха. Учитывая, что ваши предпринимательские навыки особенно остры сегодня, проблем с принятием рисков возникнуть не должно.

Текущий этап вашей жизни, Тельцы, требует большой смелости. Вкладывайтесь в свои грандиозные идеи и верьте, что у вас для воплощения мечты есть все необходимое.

Робин Шарма — «монах, продавший свою Ferrari» — вдохновляет нас: «То, что это еще никогда не было сделано, не означает, что это невозможно».

Также есть вероятность столкнуться с трудным выбором. Однако правильные решения помогут вам добиться движения в верном направлении.

Зачастую люди живут в плену идеалов и предрассудков, которые когда-то усвоили. Вы должны их отпустить, чтобы увидеть мир в другом свете. Держите сознание открытым для новых впечатлений. Расширение кругозора — самая главная тема для вас на сегодня, Овны.

Тельцы должны инвестировать в будущее, Львы ухаживать за душевным садом, а Козероги отправить в бездну уныние. Рассказываем о главных событиях дня в традиционном гороскопе на 5-tv.ru.

♌ Лев

На повестке дня сегодня: доступ к высшим сферам сознания, единение с мудрыми наставниками и активация третьего глаза. Львы, вы в самом эпицентре духовного вознесения. Это лучшее время для работы над собой.

Определенная доля отрешенности поможет вам ухаживать за внутренним садом своей души. Наведите порядок: расставьте все по местам. Например, проанализируйте отношения с людьми за последние дни. Какие из них были особенно позитивны, а какие, возможно, токсичны?

Космический совет: посмотрите на себя со стороны.

♍ Дева

«Если вы можете представить нечто — вы можете этого достичь. Если вы мечтаете о чем-то, вы сможете этим стать». Это слова Уильяма Артура Уорда, знаменитого английского шахматиста. Цитата должна напомнить, Девы, о вашей врожденной силе.

Сегодня вам стоит поиграть в игру под названием креативная визуализация. Освободитесь от тяжести собственных ограничений. Позвольте себе мыслить масштабно и верить в бесконечный потенциал.

Космический совет: стремитесь к чуду.

♎ Весы

Джанни Версаче как-то сказал: «Не углубляйтесь в тренды. Не позволяйте моде завладеть вами, решайте сами, кто вы, что вы хотите выразить своей одеждой и образом жизни». Итальянский модельер понимал это, как никто другой.

Эволюция вашего собственного стиля, Весы, в ближайшее время сделает серьезный скачок. Продолжайте экспериментировать, даже если пока что это — лишь мысли, за которые потом приходится краснеть.

Космический совет: самовыражение — ваша тема на сегодня.

♏ Скорпион

Сегодня вы проявите свое твердое начало, Скорпионы. То, какой фундамент вы закладываете сейчас, определит будущее. Не спешите разрешать задачи, которые у вас под рукой. Развивайте каждую идею, обдумывайте все мелочи. Поспешные решения принесут больше вреда.

Помните, что совершенство — это не иллюзия. Это просто движение вверх по лестнице, это сам процесс.

Космический совет: семь раз отмерить, один раз отрезать.

♐ Стрелец

Легко увлечься яркими вещами. В конце концов, близится разгар праздничного сезона! Но вам не нужна новая сумочка с фирменными шашечками или причудливый костюм, Стрельцы. Загляните в гардероб: ваш ждут вещи, о которых вы давно забыли. Это следствие более глобального совета: обратите внимание на финансовые вопросы. Есть два способа стать богаче: больше зарабатывать или меньше тратить. Легче всех живется тем, кто комбинирует оба способа. Космический совет: будьте практичны с деньгами.

♑ Козерог

Действительно ли есть какие-то проблемы или же восприятие окрашивает вашу реальность в серые тона? Произнесите три слова, Козероги: в бездну уныние! Необходимо заправить собственные резервы, которые прохудились из-за негативных мыслей. Потратьте на это время. Ну а если боль, которую вы чувствуете, носит физический характер, то самое время обратиться к врачу. Космический совет: раскрасьте свое бытие.

♒ Водолей

Ваш успех — не только ваш. Это совокупные усилия команды обычно приносят лавры. Поэтому, если решите праздновать, убедитесь, что каждый человек должным образом признан и оценен.

Этот совет относится как к коллегам, так и близким. Создайте вокруг себя среду, которая способствует росту и поощряет здоровый обмен идеями. В этом секрет философского камня, который алхимики ищут уже тысячи лет: как из воздуха делать золото.

Космический совет: команда, которая работает вместе, побеждает вместе.

♊ Рыбы

Ваше внутреннее пространство манит. Пришло время закрыть окна и изолировать шум снаружи. Сосредоточьтесь на работе, которой занимаетесь. Найдите баланс между практичностью и идеализмом. Используйте все свои знания, чтобы достичь успеха.

Еще вас сегодня могут занимать денежные вопросы. Отложите их на вечер, а лучше на завтрашний день. Если у вас будет время подумать, то вы найдете более оптимальное решение.

Космический совет: изолируйтесь от внешних раздражителей.

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