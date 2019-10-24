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Депутаты хотят ограничить показ рекламы в кинотеатрах перед сеансом

, 6:55 Эфирная новость 26

В Законодательном Собрании Петербурга в первом чтении рассмотрели проект, согласно которому рекламные ролики не могут идти дольше 20 минут.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, 5-tv.ru

Петербургские депутаты выступили с инициативой ограничить в Северной столице и далее на территории всей России показ рекламных роликов в кинотеатрах перед сеансами.

Проект закона всего две строчки — рекламный блок не может длиться более 20 минут и в билете необходимо указывать, во сколько начинается собственно кино. Сейчас до 30, а кое-где до 35 минут сеанса, то есть уже оплаченного зрителями времени, уходит на просмотр роликов.

Они бывают трех типов — трейлеры других фильмов, это еще ничего, информация от кинотеатра и наконец, обычная реклама, только более шумная и мощная. Все-таки звук Dolby Surround. Причем по закону рынка, чем больше зал, чем желаннее фильм, тем дольше рекламная «прелюдия». И доходит до того, что просмотр начинается после салюта из попкорна в экран и под недовольный свист.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге предлагают объявить иностранных гидов вне закона.

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