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Николай Дроздов рассказал, как Елена Малышева спасла его от смерти

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Телеведущего укусила гадюка во время записи одной из передач — в результате начал развиваться некроз.

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал о случае, когда коллега по телевидению Елена Малышева спасла его от смерти. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс-газете».

Трагедией чуть не закончилась запись одного из выпусков телепередачи про животных. Для съемок Дроздов попросил своего приятеля серпентолога привезти в студию двух гадюк. Одна из змей укусила телеведущего.

«Рука тогда страшно распухла. Малышева случайно ее увидела. Забила тревогу. И настояла, чтобы меня на машине скорой помощи отвезли в Склиф (НИИ скорой помощи имени Склифосовского — Прим. ред)», — рассказал он.

Врачи диагностировали некроз — омертвение клеток и тканей в живом организме. Вылечиться Дроздову помогло своевременное обращение к медикам. Хотя отметина в месте укуса осталась до сих пор.

Известный ученый-зоолог добавил, что Малышева на всю жизнь останется для него «самой любимой и артистичной женщиной». Он уточнил, что говорит о ней исключительно как о ведущей телепередачи о здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Николая Дроздова с переломами. Он травмировался во время занятия йогой.

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