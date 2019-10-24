Николай Дроздов рассказал, как Елена Малышева спасла его от смерти

Ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал о случае, когда коллега по телевидению Елена Малышева спасла его от смерти. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс-газете».

Трагедией чуть не закончилась запись одного из выпусков телепередачи про животных. Для съемок Дроздов попросил своего приятеля серпентолога привезти в студию двух гадюк. Одна из змей укусила телеведущего.

«Рука тогда страшно распухла. Малышева случайно ее увидела. Забила тревогу. И настояла, чтобы меня на машине скорой помощи отвезли в Склиф (НИИ скорой помощи имени Склифосовского — Прим. ред)», — рассказал он.

Врачи диагностировали некроз — омертвение клеток и тканей в живом организме. Вылечиться Дроздову помогло своевременное обращение к медикам. Хотя отметина в месте укуса осталась до сих пор.

Известный ученый-зоолог добавил, что Малышева на всю жизнь останется для него «самой любимой и артистичной женщиной». Он уточнил, что говорит о ней исключительно как о ведущей телепередачи о здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации Николая Дроздова с переломами. Он травмировался во время занятия йогой.