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  4. Галкин подколол Ларису Гузееву выложив ролик с ее неудачными дублями

Галкин подколол Ларису Гузееву выложив ролик с ее неудачными дублями

, 20:35 Видео 938

Юморист опубликовал смешной ролик, адресовав его Гарику Харламову, который «троллит» телеведущую уже не первый месяц.

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин

Максим Галкин подкинул Гарику Харламову еще один компромат на Ларису Гузееву. На своей странице в Instagram юморист опубликовал забавный ролик, на котором ведущая телешоу «Давай поженимся» пытается записать приветствие для YouTube-канала, но никак не может правильно выговорить все слова, злится и корчит лицо, делая гимнастику для мышц.      

«Попробуйте только выложить кто-нибудь на YouTube!» - угрожающе кричит телесваха коллегам.

«Как ты мог это пропустить?» – написал под видео Максим Галкин, обращаясь к известному своими подколами и пародиями на Ларису Гузееву шоумену Гарику Харламову.

 
 
 
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@garikkharlamov! Как ты мог это пропустить? 😂

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Харламов, который уже не первый месяц «троллит» в соцсетях телеведущую, ответил, что у Галкина, по всей видимости, «связи на Первом сильнее». Видео за сутки посмотрели более полутора миллиона раз. Вместе с юмористами над роликом с Гузеевой посмеялись Алика Смехова и певица Жасмин. Простые подписчики тоже в восторге.

«Шедевр очередной от Гузеевой!»

«Лариса лучшая, ведь знала ж что выложат, актриса!» 

«Это в синем платье Максим Галкин?»

«Гузеева огонь! Почему она еще не резидент Камеди Клаб?» - пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Харламов в очередной раз подшутил над Ларисой Гузеевой, доказав с помощью приложения Gradient свое сходство с ней.  

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