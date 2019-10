«Это трудно»: Сноуден пожаловался на свою жизнь в России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что ему нелегко живется в России. Такое заявление он сделал во время беседы с американским комиком и комментатором Джо Роганом.

Сноуден напомнил, что попал в Россию случайно. Изначально он направлялся в Латинскую Америку, но не смог до нее добраться из-за аннулирования его паспорта властями США. В итоге пришлось остаться в России.

Экс-агент добавил, что ему тяжело находиться в оппозиции одновременно и к Москве, и к Вашингтону. По его словам, это сложно, но необходимо.

«Это трудно. Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо», — цитирует его РИА Новости.

I sat down for an absolute marathon with @JoeRogan. I hope you'll enjoy it.https://t.co/FmtoIKVGAt