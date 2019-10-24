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«Это трудно»: Сноуден пожаловался на свою жизнь в России

, 7:08 87

Бывший сотрудник американских спецслужб признался, что никогда не искал безопасной жизни.

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал, что ему нелегко живется в России. Такое заявление он сделал во время беседы с американским комиком и комментатором Джо Роганом.

Сноуден напомнил, что попал в Россию случайно. Изначально он направлялся в Латинскую Америку, но не смог до нее добраться из-за аннулирования его паспорта властями США. В итоге пришлось остаться в России.

Экс-агент добавил, что ему тяжело находиться в оппозиции одновременно и к Москве, и к Вашингтону. По его словам, это сложно, но необходимо.

«Это трудно. Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо», — цитирует его РИА Новости.

Сноуден выразил опасение, что в будущем российские власти могут не продлить ему вид на жительство. Он также сказал, что никогда не пытался вести безопасный образ жизни.

«Если бы я хотел быть в безопасности, то сидел бы до сих пор на Гавайях и зарабатывал бы кучу денег, шпионя за всеми вами», — объяснил американец.

Эдвард Сноуден стал всемирно известен в 2013 году, когда предал огласке методы электронной слежки спецслужб США. В частности, он сообщил о нелегальной прослушке телефонных переговоров лидеров иностранных государств.

За это на родине Сноудена хотели посадить на срок до 20 лет. Он попросил о предоставлении убежища власти 20 стран. Вид на жительство в России мужчина получил 1 августа 2014 года. Через три года документы были продлены до августа 2020-го.

Как сообщал 5-tv.ru, в сентябре Эдвард Сноуден представил автобиографию «Постоянная запись: моя история». Мемуары стали самой продаваемой книгой в мире.

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