Есть ли время? Вирусолог назвал срок спасения после укуса энцефалитного клеща

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 87 0

Вирусолог Викулов: после укуса клеща есть 7-10 дней для принятия мер

Есть ли время? Вирусолог назвал срок спасения после укуса энцефалитного клеща

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Эксперт также назвал действия, которые нужно предпринять сразу после инфицирования.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что делать, если человека укусил клещ. Эксперт также назвал действия, которые нужно сразу предпринять, чтобы спасти свою жизнь и здоровья.

Врач отмечает, что после укуса клеща у человека есть от семи до десяти дней, чтобы предпринять действия по профилактике. А именно — выпить иммуноглобулин профилактический и сразу же проконсультироваться с врачами-инфекционистами. Эксперт также напомнил, что в некоторых случаях на эти действия может быть выделено не семь дней, например, а две недели.

«Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражен вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели», — объясняет Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 22-х регионах России сейчас самый пик активности клещей, но способов защититься от кровососущих не мало.

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