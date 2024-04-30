Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду

Гладков: силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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В области работала сирена ракетной опасности.
Система противовоздушной обороны сбила на подлете к Белгороду одну воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.
Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе работала сирена ракетной опасности, но к настоящему моменту сигнал отменен.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Влади мир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов над регионами России. Боевики ВСУ пытались атаковать четыре области в РФ, но наши войска защитили мирных жителей.
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