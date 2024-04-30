Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду

|
Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Гладков: силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

В области работала сирена ракетной опасности.

Система противовоздушной обороны сбила на подлете к Белгороду одну воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе работала сирена ракетной опасности, но к настоящему моменту сигнал отменен.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Влади мир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов над регионами России. Боевики ВСУ пытались атаковать четыре области в РФ, но наши войска защитили мирных жителей.

Тема:
Спецоперация
30 апр
«Он не ходит»: в каком состоянии находится экс-адвокат Ефремова Пашаев после ранения в зоне СВО
30 апр
Жителей Крыма предупредили о взрывоопасных обломках ракет ATACMS
30 апр
Российские войска ударили по ангару с беспилотниками и двум складам ВСУ
30 апр
Трофейная американская бронемашина M88А1 доставлена на выставку в Москве
30 апр
Скандально известный юрист Пашаев получил ранение после удара дрона в зоне СВО
30 апр
Дело времени: Маск назвал единственный оставшийся вопрос в конфликте на Украине
30 апр
По сотни боевиков в день: Украину предупредили о приближении к коллапсу
30 апр
«Жалости не имеют»: украинские боевики прячут мины в убитых животных
30 апр
Киевский режим попытался атаковать Крым ракетами ATACMS
30 апр
Полянский: Украина бравирует причастностью к убийству российских журналистов
+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Великая мощь: китайский гороскоп на май 2024 года

Последние новости

20:47
Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына
20:34
Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев
20:22
Министр цифрового развития Казахстана Мусин освобожден от должности
20:12
«Он не ходит»: в каком состоянии находится экс-адвокат Ефремова Пашаев после ранения в зоне СВО
20:02
Далеко не хит: музыкальный критик оценил новую песню Киркорова
19:46
Житель Узбекистана получил пять лет колонии за оскорбление президента Мирзиёева

Сейчас читают

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов возложил цветы к мемориалу возле «Крокуса»
Преследовал и угрожал: появились подробности нападения на женщину в ТЦ в Москве
Предательство, одиночество и алкоголь: что случилось с Ириной Отиевой
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео