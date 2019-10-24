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  4. «Это важно для меня»: Максим Фадеев о последней просьбе отца перед смертью

«Это важно для меня»: Максим Фадеев о последней просьбе отца перед смертью

, 8:36 60

Продюсер четыре года боролся за жизнь любимого родителя.

Фото: Instagram @fadeevmaxim

Продюсер, композитор и автор песен 51-летний Максим Фадеев в одном из интервью рассказал о последней воле своего отца Александра Ивановича. Мужчина ушел из жизни после длительной борьбы с тяжелым заболеванием в 2016 году. По словам музыканта, перед смертью родитель завещал ему не оставлять музыку.

«Отец сказал за две недели до смерти, чтобы я обязательно пел. Я даю всего шесть концертов в год. „Я тебя очень прошу — пой“, — сказал он мне. Я стесняюсь, конечно, но выполняю просьбу отца, потому что это очень важно для меня», — поделился личным воспоминанием артист.

Максим Фадеев поведал, что около четырех лет боролся за жизнь отца. Однако ничего не помогло. Музыкант до сих пор испытывает огромные переживания из-за смерти родителя. Сейчас продюсер сражается за свое здоровье — у него начались серьезные проблемы со слухом.

«У меня слуховая травма. Правое ухо слышит всего на 60 процентов, левое слышало на сорок. Но потом в левом пропал слух полностью. Получается, что сейчас я пою по приборам», —цитирует композитора сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина поведала о теплом отношении к продюсеру Максу Фадееву.

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