«Это важно для меня»: Максим Фадеев о последней просьбе отца перед смертью

Продюсер, композитор и автор песен 51-летний Максим Фадеев в одном из интервью рассказал о последней воле своего отца Александра Ивановича. Мужчина ушел из жизни после длительной борьбы с тяжелым заболеванием в 2016 году. По словам музыканта, перед смертью родитель завещал ему не оставлять музыку.
Максим Фадеев поведал, что около четырех лет боролся за жизнь отца. Однако ничего не помогло. Музыкант до сих пор испытывает огромные переживания из-за смерти родителя. Сейчас продюсер сражается за свое здоровье — у него начались серьезные проблемы со слухом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина поведала о теплом отношении к продюсеру Максу Фадееву.