«Мальчики выросли»: Экс-солист «Чай вдвоем» назвал причину распада дуэта

Экс-солист музыкальной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, почему его дуэт со Стасом Костюшкиным распался. Поп-коллектив появился в 1994 году и просуществовал восемнадцать лет.

«Мальчики выросли. Мне кажется, логичнее задать вопрос, как мы продержались 18 лет вместе. Посмотрите, насколько разное у нас сольное творчество» , — иронично заметил музыкант.

По словам Дениса Клявера, популярность группы «Чай вдвоем» можно объяснить разницей темпераментов ее солистов.

« Стас изначально был более эксцентричным, я — чуть более романтичным. Мы дополняли друг друга. За счет этой разности и был успех у дуэта », — подлился размышлениями артист.

Денис Клявер считает, что популярные дуэты достигают признания за счет присутствия в них двух разных и неординарных личностей. Примером успешного партнерства поп-певец называет творчество Ильи Олейникова (отец Клявера — Прим.ред.) и Юрия Стоянова в культовой телепередаче «Городок», пишет «АиФ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Клявер рассмешил фанатов видео с сыном.