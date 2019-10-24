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«Мама, я не боялась погибнуть»: 11-летнюю школьницу наградят за спасение ребенка

, 12:00 34

Девочка бросилась к рельсам, чтобы уберечь малыша от гибели под поездом.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

В Челябинской области 11-летняя школьница Лиза М. спасла жизнь двухлетнему ребенку, на которого двигался тепловоз. Девочка бросилась к рельсам, схватила малыша и вместе с ним скатилась с железнодорожного полотна вниз. За это маленькую героиню наградят в Совете Федерации в Москве.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Двухлетний ребенок гулял по рельсам, не замечая надвигающегося на него локомотива. Лиза М. не раздумывая кинулась его спасать.

«Она всегда старается всем помочь, но, чтобы бросаться под поезд — это впервые. У меня до сих пор звенит в ушах ее фраза: „Мама, я не боялась погибнуть, я боялась не успеть спасти девочку“», — цитирует слова мамы юной героини сайт 74.ru.

Лиза М. воспитывается в многодетной семье, у нее есть младшие брат и сестра. Авиаперелет в столицу отважной школьнице оплатила Росгвардия. Девочку наградят в рамках проекта «Дети-герои».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехлетний малыш спасен в Волгограде от падения с восьмого этажа.

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