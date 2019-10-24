«Мама, я не боялась погибнуть»: 11-летнюю школьницу наградят за спасение ребенка

В Челябинской области 11-летняя школьница Лиза М. спасла жизнь двухлетнему ребенку, на которого двигался тепловоз. Девочка бросилась к рельсам, схватила малыша и вместе с ним скатилась с железнодорожного полотна вниз. За это маленькую героиню наградят в Совете Федерации в Москве.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Двухлетний ребенок гулял по рельсам, не замечая надвигающегося на него локомотива. Лиза М. не раздумывая кинулась его спасать.

« Она всегда старается всем помочь, но, чтобы бросаться под поезд — это впервые. У меня до сих пор звенит в ушах ее фраза: „Мама, я не боялась погибнуть, я боялась не успеть спасти девочку“ », — цитирует слова мамы юной героини сайт 74.ru.

Лиза М. воспитывается в многодетной семье, у нее есть младшие брат и сестра. Авиаперелет в столицу отважной школьнице оплатила Росгвардия. Девочку наградят в рамках проекта «Дети-герои».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трехлетний малыш спасен в Волгограде от падения с восьмого этажа.