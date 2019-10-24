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ВКонтакте зафиксировала рост аудитории и выручки по итогам III квартала 2019 года

, 13:16 13

Ежемесячное количество уникальных пользователей достигло цифры в 70 миллионов человек.

Фото: ВКонтакте

По итогам третьего квартала 2019 года самая популярная российская соцсеть продемонстрировала уверенный рост.

Благодаря нововведениям, выручка компании увеличилась на 24,7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Кроме того, ежемесячное количество уникальных пользователей ВК выросло до 70 миллионов человек, из которых 63,4 миллиона пользуются мобильным приложением соцсети.

ВКонтакте по-прежнему остается наиболее популярной коммуникационной платформой среди россиян: по данным исследовательской компании Mediascope, 40% жителей страны посещают ее каждый день, а ежемесячный охват достигает 77% всей аудитории рунета. Выросла и вовлеченность пользователей: ежедневно ВКонтакте просматривается порядка девяти миллиардов записей, а количество публикуемых при помощи мобильных приложений соцсети комментариев за год увеличилось на 31%.

Прямые трансляции стали смотреть на 39% чаще, а истории — на 69%. Также наблюдается рост просмотров видео и совершенных пользователями звонков — на 45% и 35% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о премьере сериала «Трудные подростки» ВКонтакте.

 

 

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