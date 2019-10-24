Центробанк предложил внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Центробанк предложил переводить пенсии и стипендии по номеру телефона. Возможность включить их в систему быстрых платежей предусмотрена стратегией развития до 2023 года. Но для этого потребуется внести изменения в действующее законодательство.

Это также коснется и других выплат из бюджета, например, зарплат госслужащим или пожизненного содержания судей. Система быстрых платежей была запущена семь месяцев назад, она позволяет россиянам переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков. Скоро там появится возможность оплачивать товары и услуги по QR-коду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне смогут выходить на пенсию досрочно.