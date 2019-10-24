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«Скрывать нет смысла»: Звезда «Ворониных» Волкова показала округлившийся живот

, 16:46 Фото 20

Впоследствии актриса призналась, что изменила свою фигуру посредством инструментов фотошопа.

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Фото, видео: Instagram @volkovihome

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова озадачила Instagram-пользователей, опубликовав фотографию, на которой продемонстрировала округлившийся живот, сидя на подоконнике.

Под снимком звезда сериала «Воронины» оставила провокационную подпись.

«Скрывать уже нет смысла… Моя долгожданная Флоранс», — написала знаменитость.

Поклонники, убежденные в том, что артистка ждет ребенка, начали поздравлять кумира и осыпать ее пожеланиями. Не остались в стороне и представители шоу-бизнеса. Как пишут Дни.ру, с радостным событием Волкову поздравили актрисы Алена Хмельницкая и Анна Михайловская, шоумен Вячеслав Манучаров, музыкант Сергей Лазарев и певица Саша Савельева.

Instagram @volkovihome

Однако впоследствии все адресанты теплых посланий были сильно удивлены, узнав, что Волкова их разыграла. Спустя несколько часов она выложила в Instagram новый снимок, на котором живот незаметен, и в подписи к посту пояснила, что провела забавный эксперимент.

«С помощью фотошопа решила устроить небольшой социальный эксперимент. Хотела понять, насколько же мы доверяем информации из соцсетей, ведь она бывает сильно искажена <.> Думаю, нам всем нужно быть внимательнее друг другу и больше интересоваться реальной жизнью», — поделилась наблюдениями теледива.

Волкова добавила, что Флоранс, имя которой она назвала ранее, — это не дочь, а ее героиня в новом спектакле. По словам знаменитости, каждую новую роль она воспринимает как рождение ребенка. К выходу на сцену артистка относится так же ответственно, как к появлению малыша на свет.

Instagram @volkovihome

Фанаты двояко отнеслись к шутке светской львицы. Если одни оценили чувство Юмора Екатерины, другие сочли, что над некоторыми вещами лучше не иронизировать.

«Вообще не смешно, я так искренне порадовалась, а в итоге это просто прикол».

«Я ничуть не обижена на вас, как другие написали. Вы же такая озорная, лучезарная и добрая. Пусть все у вас будет хорошо».

«Шутка была не смешная… Люди искренне порадовали за вас, а вы, оказывается, какую-то проверку устроили…»

«Да ладно вам, забавно!» — спорили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Волкова изменила имидж и перекрасилась в шатенку.

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