  1. Пятый канал
  4. Фото: Екатерину Волкову не узнали коллеги из-за новой стрижки

Фото: Екатерину Волкову не узнали коллеги из-за новой стрижки

, 3:29 Фото 4

Звезда «Ворониных» решила кардинально поменять имидж.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volkovihome

Звезда телесериала «Воронины» Екатерина Волкова изменила имидж и перекрасилась в шатенку. Фотографию с новой стрижкой и другим цветом волос актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Вчера меня не узнали коллеги, с которыми мы работаем уже 10 лет… А сегодня с утра даже настрой на этот день другой, пока привыкаю к новой себе!» — поделилась актриса.

Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Instagram @volkovihome

Поклонники оценили новый образ Екатерины Волковой. Мнения подписчиков, как и следовало ожидать, разделились. Одни фолловеры решили, что артистке очень идет этот цвет, а другие высказались против перемен.

«Шикарно! Вам очень идет. Так стильно и дерзко»;

«Прям моложе выглядите»;

«Сама на себя не похожа»;

«Вам не идет. Зря вы перекрасились, мне нравилось, когда вы были «каштанкой», — оставили комментарии юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках «Ворониных».

Читайте также

+7° Днём +10°
Ночью +4°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

3:29
Фото: Екатерину Волкову не узнали коллеги из-за новой стрижки
3:05
День Захария и Елизаветы: Что категорически нельзя делать 18 сентября
2:46
Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке
2:28
Итальянский гонщик-рекордсмен разбился в аварии с катером в Венеции
2:06
«Воздержусь»: Брэд Питт отказался бороться за «Оскар»
1:43
МИД РФ выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море

Сейчас читают

В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В ВМС США подтвердили подлинность трех видеороликов с НЛО
Футболисты «Зенита» сыграли вничью с французским «Лионом»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев