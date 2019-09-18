Фото: Екатерину Волкову не узнали коллеги из-за новой стрижки

Звезда телесериала «Воронины» Екатерина Волкова изменила имидж и перекрасилась в шатенку. Фотографию с новой стрижкой и другим цветом волос актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Вчера меня не узнали коллеги, с которыми мы работаем уже 10 лет… А сегодня с утра даже настрой на этот день другой, пока привыкаю к новой себе!» — поделилась актриса.

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Instagram @volkovihome

Поклонники оценили новый образ Екатерины Волковой. Мнения подписчиков, как и следовало ожидать, разделились. Одни фолловеры решили, что артистке очень идет этот цвет, а другие высказались против перемен.

«Шикарно! Вам очень идет. Так стильно и дерзко»;

«Прям моложе выглядите»;

«Сама на себя не похожа»;

«Вам не идет. Зря вы перекрасились, мне нравилось, когда вы были «каштанкой», — оставили комментарии юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках «Ворониных».