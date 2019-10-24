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  4. В Москве сын режиссера-номинанта на «Оскар» отравился амфетамином

В Москве сын режиссера-номинанта на «Оскар» отравился амфетамином

, 17:25 67

18-летнего парня экстренно госпитализировали. Полиция ищет наркоторговца, продавшего ему сильнодействующие вещества.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Сына режиссера Константина Фама доставили в НИИ имени Склифосовского, сообщает KP.RU. Инцидент произошел 5 октября. 18-летнего юношу срочно госпитализировали в связи с отравлением. Ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Пришедшие 10 октября результаты анализов показали, что Григорий Малкин-Фам в тот день принимал амфетамин и метамфетамин. Информация о психотропах поступила в полицию. Правоохранители занялись поиском наркоторговца, который продал парню сильнодействующие вещества.

Режиссер Константин Фам известен благодаря фильму «Свидетели», посвященному памяти жертв Холокоста, и короткометражке «Брут», которая попала в лонг-лист претендентов на американскую кинопремию «Оскар».

Ранее 5-tv.ru писал, что Бочкарева требует прекратить называть ее наркоманкой и обещает рассказать все.

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