«Ты не спрячешься»: Конор Макгрегор о бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве заявил, что избежать боя-реванша со своим давним соперником Хабибом Нурмагомедовым ему не удастся. По словам спортсмена, российский боец опасается рисков.
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Бывший чемпион UFC, общаясь с представителями прессы, сравнил свои отношения с россиянином с войной. Конор Макгрегор не исключил при этом, что может наступить момент, когда они с Хабибом Нурмагомедовым смогут заключить мир.
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Ирландец особо отметил, что ничуть не опасается возможных провокаций со стороны российского спортсмена и его сторонников. Конор Макгрегор во всеуслышание объявил название отеля, где он остановился в российской столице.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конор Макгрегор рассказал о предстоящем бое Емельяненко и Кокляева.