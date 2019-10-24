«Ты не спрячешься»: Конор Макгрегор о бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве заявил, что избежать боя-реванша со своим давним соперником Хабибом Нурмагомедовым ему не удастся. По словам спортсмена, российский боец опасается рисков.

« Он боится рисков. Мы знаем, что этот реванш произойдет. Я ему сказал: «Беги, но ты не спрячешься », — сказал Конор Макгрегор.

Бывший чемпион UFC, общаясь с представителями прессы, сравнил свои отношения с россиянином с войной. Конор Макгрегор не исключил при этом, что может наступить момент, когда они с Хабибом Нурмагомедовым смогут заключить мир.

« Отношение к Хабибу искреннее, или это бизнес? Это разгоряченная борьба. Эта война не закончена. Сможем ли помириться? Возможно, да. Он может бежать сколько угодно, но этот реванш обязательно состоится. Это действительно вражда », — подчеркнул Конор Макгрегор.

Ирландец особо отметил, что ничуть не опасается возможных провокаций со стороны российского спортсмена и его сторонников. Конор Макгрегор во всеуслышание объявил название отеля, где он остановился в российской столице.

« Если они хотят, как я уже сказал, я остановился в отеле Ritz Carlton, если кому-то нужно мое месторасположение — я прямо здесь, в самом центре Москвы. Где он сейчас находится? Я думаю, что он уехал из страны. Я прилетаю, а он — наоборот », — заключил Конор Макгрегор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конор Макгрегор рассказал о предстоящем бое Емельяненко и Кокляева.