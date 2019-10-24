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«Ты не спрячешься»: Конор Макгрегор о бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым

, 17:14 Видео 41

Ирландский боец смешанного стиля уверен, что схватки со своим давним соперником ему не избежать.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор во время пресс-конференции в Москве заявил, что избежать боя-реванша со своим давним соперником Хабибом Нурмагомедовым ему не удастся. По словам спортсмена, российский боец опасается рисков.

«Он боится рисков. Мы знаем, что этот реванш произойдет. Я ему сказал: «Беги, но ты не спрячешься», — сказал Конор Макгрегор.

Бывший чемпион UFC, общаясь с представителями прессы, сравнил свои отношения с россиянином с войной. Конор Макгрегор не исключил при этом, что может наступить момент, когда они с Хабибом Нурмагомедовым смогут заключить мир.

«Отношение к Хабибу искреннее, или это бизнес? Это разгоряченная борьба. Эта война не закончена. Сможем ли помириться? Возможно, да. Он может бежать сколько угодно, но этот реванш обязательно состоится. Это действительно вражда», — подчеркнул Конор Макгрегор.

Ирландец особо отметил, что ничуть не опасается возможных провокаций со стороны российского спортсмена и его сторонников. Конор Макгрегор во всеуслышание объявил название отеля, где он остановился в российской столице.

«Если они хотят, как я уже сказал, я остановился в отеле Ritz Carlton, если кому-то нужно мое месторасположение — я прямо здесь, в самом центре Москвы. Где он сейчас находится? Я думаю, что он уехал из страны. Я прилетаю, а он — наоборот», — заключил Конор Макгрегор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конор Макгрегор рассказал о предстоящем бое Емельяненко и Кокляева.

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