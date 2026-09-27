«Главное — энергия»: Кузенкина о сложностях в работе комедийного артиста

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 30 0

Очень важно, с каким настроем актер выходит к зрителям.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Александра Кузенкина: в работе комедийного артиста важна энергия

В профессии комедийного актера самое главное — энергия. Об этом сказала актриса Александра Кузенкина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Царевна Несмеяна».

«Нет, ничего сложного. Просто очень важно быть самим собой и не врать. Я думаю, что это важно в любой профессии, и в любом жанре», — сказала Кузенкина, отвечая на вопрос журналиста о том, какие сложности есть в работе комедийного актера.

После этого знаменитость поспешила добавить, что также немаловажную роль играет энергия артиста. Очень важно то, с каким настроем человек выходит на сцену или заходит в кадр.

«Как говорил мой мастер Константин Аркадьевич Райкин: «Энергия артиста, особенно комедийного, это очень важно», — подытожила актриса.

Ранее актер Слава Копейкин рассказал корреспонденту 5-tv.ru о первом опыте в комедии. По его словам, он давно мечтал поработать в этом жанре. Однако долгое время не получал подходящих предложений.

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