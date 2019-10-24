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  4. Дрессировщик Руслан Солодюк объяснил причины нападения медведя на арене

Дрессировщик Руслан Солодюк объяснил причины нападения медведя на арене

, 16:10 Видео 2 603

По словам циркача, в случившемся во время представления в городе Олонец никто не виноват.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

Дрессировщик цирка-шапито «Аншлаг» Руслан Солодюк прокомментировал инцидент с нападением на него медведя во время представления в городе Олонец (Республика Карелия).

Происшествие случилось вечером 23 октября. На кадрах, сделанных из зала, видно, как в процессе исполнения номера зверь послушно выполняет требования циркача, а затем внезапно накидывается на мужчину и валит на пол.

Администратор цирка Людмила Мисник сообщила, что в произошедшем стоит винить зрителей — животное испугали вспышки камер. Сейчас с медведем и дрессировщиком все в порядке. Номер с их участием убрали из программы.

В интервью 5-tv.ru Руслан Солодюк рассказал, что в случившемся никто не виновен. По его словам, медведь сорвался из-за того, что почувствовал боль в суставах — старческий недуг животного.

«Мы лечимся, три месяца даем лекарства, а три месяца не даем — обязательно перерыв надо делать. Как раз этот перерыв пришелся на осень. Осеннее обострение, боль. Он присел, у него заболело. Он сам испугался. Мы завели его (за кулисы — Прим. ред.), он успокоился».

Как объяснил дрессировщик, медведя хотели отправить на покой еще год назад, но не нашли места, где его могли бы хорошо содержать.

Ранее 5-tv.ru писал, что после СК Карелии проводит проверку после инцидента с медведем. Особое внимание следователей привлек тот факт, что арена была не огорожена во время выступления опасных животных.

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