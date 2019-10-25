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  4. Экс-кассир из Татарстана совершала налеты на ювелирные салоны в Петербурге

Экс-кассир из Татарстана совершала налеты на ювелирные салоны в Петербурге

, 6:01 Видео 45

Женщина также может быть причастна к хищению 11 миллионов рублей из казанского банка.

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Фото, видео: МВД РФ

Бывшему кассиру казанского отделения одного из коммерческих банков предъявили обвинение в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Петербурге. По версии следствия, злоумышленница орудовала в Северной столице с мая 2011 года по февраль 2013-го. Женщина крушила молотком витрины магазинов и уносила украшения. Ущерб от ее действий исчисляется 20 миллионами рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники уголовного розыска из Новгородской области, Татарстана, Петербурга и Ленинградской области установили, где проживает предполагаемая преступница. Экс-кассир была задержана в одном из общежитий в Великом Новгороде с поддельным паспортом и впоследствии арестована.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что обвиняемая может иметь отношение к хищению 11 миллионов рублей из казанского банка, в котором работала, а также к нескольким разбойным нападениям на почтовые отделения в Ленинградской области. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грабители устроили стрельбу на Ленинском проспекте в Москве и украли шесть миллионов.

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