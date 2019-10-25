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  4. Видео: Отлынивающая от тренировок толстая кошка покорила интернет

Видео: Отлынивающая от тренировок толстая кошка покорила интернет

, 7:29 Видео 42

Хитрое животное на подводной беговой дорожке выложил в сеть ветеринар.

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Фото, видео: YouTube / ViralHog

Хитрая кошка, участвующая в программе по снижению веса, но отлынивающая от тренировки, покорила интернет. Забавный ролик опубликовал в сети ветеринар из американского города Беллингхем. На видео патологически толстая кошка по имени Синдерблок находится в специальном аквариуме с подводной беговой дорожкой.

Однако животное даже не собирается подвергать себя нагрузкам. Тремя лапами кошка примостилась в углу на недвижущейся части тренажера и лишь одной лапой шагает по бегущей ленте.

За сутки ролик посмотрели почти 90 тысяч раз, и мнения пользователей разделились. Одни откровенно забавляются, другие же возмущены, что безответственные хозяева так раскормили питомца, а третьи негодуют, что над кошкой издеваются, поместив ее в воду.

«Нет, нет, нет, нет… Я тоже ненавижу тренировки…»

«Это жестокое обращение с животными! Бедный кот в ужасе! Кошки ненавидят воду»;

«Рад, что вы пытаетесь помочь этой кошке похудеть, как ее владельцы могли позволить ей стать такой толстой? Позор им!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самой толстой кошке в Великобритании, которую из-за ее характера постоянно возвращают в приют.

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Видео: Отлынивающая от тренировок толстая кошка покорила интернет

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